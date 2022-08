Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sitzung des Polizeibeirates - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

Die nächste Sitzung des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Herford findet am Mittwoch, 24.08.2022, im Kreishaus Herford, Amtshausstraße 3, 32051 Herford, Raum 300, statt. Die Sitzung beginnt um 15:00 Uhr mit einer öffentlichen Fragestunde, in der sich jedermann mit Fragen und Anliegen an den Polizeibeirat, den Landrat und den anwesenden Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde wenden kann. Der Polizeibeirat versteht sich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Selbstverwaltung und der Polizei. Er möchte das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Polizei erhalten und fördern, die Tätigkeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und Wünsche herantragen. Vorsitzender des Polizeibeirates ist der Kreistagsabgeordnete Hartmut Golücke aus Enger. Um auf die Fragen in der öffentlichen Fragestunde näher eingehen zu können, bittet die Kreispolizeibehörde darum, ihre Fragen möglichst bis zum 16.08.2022 telefonisch unter 05221 / 888-1501/ -1502 oder schriftlich an die Kreispolizeibehörde Herford, Direktionsbüro Zentrale Aufgaben, Hansastraße 54, 32049 Herford zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell