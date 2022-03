POL-PDLD: Neustadt / A65 - Mit Auto überschlagen

Polizeidirektion Landau

A65 - Mit Auto überschlagen

Neustadt / A65 (ots)

Soeben (09.03.2022, 19:30 Uhr) kam es auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Abfahrt Neustadt-Nord zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 46-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Daraufhin überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der Mercedes hat laut Zeugenangaben auch kurzzeitig gebrannt. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem verunfallten PKW befreien. Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Vor Ort konnten Hinweise auf die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt erlangt werden. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt. Auch steht eine etwaige Alkoholisierung im Raum, diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Die Abfahrt Neustadt-Nord wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung kann voraussichtlich gegen 21 Uhr aufgehoben werden.

