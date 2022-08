Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter rammt Frau und flüchtet - 52-Jährige leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 52-jährige Löhnerin befand sich am Mittwoch (3.8.), um 20.58 Uhr auf einem Parkplatz an der Koblenzer Straße. Die Frau hatte einen Einkaufswagen bei sich, den sie an ihrem Auto abstellte. Unmittelbar neben ihr befand sich ein 36-jähriger Löhner, der sich an dem Kofferraum seines Pkw aufhielt. Aus einer gegenüberliegenden Parkbucht setzte ein weißer VW mit Mindener Zulassung zurück und stieß gegen den Rücken der Löhnerin, die daraufhin gegen ihren Einkaufswagen gedrückt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes touchierte der Einkaufswagen dann anschließend den 36-Jährigen, der sich am Kofferraum aufhielt. Der Fahrer des VW, ein etwa 165cm großer Mann mit kräftiger Statur und hellen Haaren entfernte sich dann vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und informierte gemeinsam mit dem 36-Jährigen die Polizei. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des VW, der auf einen 55-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen zugelassen ist, dauern noch an.

