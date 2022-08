Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - 17-Jähriger flüchtet vor Polizei

Herford (ots)

(jd) Der Besetzung eines Streifenwagens fiel am Donnerstag (4.8.) um 19.30 Uhr im Kreisverkehr Vlothoer Straße / Auf dem Dudel ein Roller mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Das Fahrzeug, das mit einem männlichen Fahrer sowie einer Sozia besetzt war, fuhr weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreisverkehr Schwarzenmoorstraße / Vorm Holzschlinge. Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der bis dahin unbekannte Fahrer. Über die Amselstraße, die Landsberger Straße sowie die Sudentenstraße flüchtete der Roller weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Alter Postweg. Dort fuhr der Roller plötzlich auf einen Fußweg, auf dem sich eine Gruppe von rund fünf Fußgängern befand, die nur dank ihrer schnellen Reaktion rechtzeitig ausweichen konnten und so einen Zusammenstoß verhinderten. Der Roller bog sodann in die Halberstädter Straße ein, jedoch konnte der Streifenwagen aufgrund von Sperrpfosten dort nicht weiter fahren. Die Beamten suchten sodann die Halteranschrift des Rollers auf, wo sie mit Hilfe einer Anwohnerin Kontakt zum vermeintlichen Fahrer aufnahmen. Einige Zeit später trafen sie dort auf einen 17-jährigen Herforder, bei dem es sich um den Rollerfahrer handelte. Dieser hat für die gefahrene Geschwindigkeit des Rollers nicht die nötige Fahrerlaubnis. Zudem wurden an dem Fahrzeug augenscheinliche bauliche Veränderungen durchgeführt, sodass höhere Geschwindigkeiten erzielt werden können. Der 17-Jährige muss sich neben diesen beiden Delikten auch wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

