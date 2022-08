Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub mit Messer in Ehrsten: Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in der Straße "Trift" in Calden-Ehrsten eine Frau beraubt. Das Opfer hatte zuvor gegen 20 Uhr ihr Auto auf einem Grundstück geparkt und war gerade ausgestiegen, als plötzlich der Unbekannte vor ihr stand und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte. Nachdem die schockierte Frau ihr mitgeführtes Geld ausgehändigt und der Räuber dieses in eine Einkaufstasche gesteckt hatte, flüchtete er in Richtung Holzweg. Das Opfer alarmierte anschließend die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter durch zahlreiche Streifen der Polizei führte bislang nicht zum Erfolg. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter, schlank, kurze dunkelblonde Haare, schmales Gesicht, sprach akzentfrei Deutsch, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am Samstagabend in Ehrsten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

