Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raubtaten und Sexualdelikt auf Kasseler Hauptfriedhof: 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die am 11.07.2022, um 12:35 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5270036 veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen zu den Raubtaten und dem Sexualdelikt.)

Kassel:

Am Samstag, dem 9. Juli 2022, war es auf dem Kasseler Hauptfriedhof innerhalb von zwei Stunden zu zwei Raubdelikten gekommen. In einem der beiden Fälle war die beraubte Frau zusätzlich von dem Täter in ein Gebüsch gezogen und anschließend Opfer eines Sexualdelikts geworden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, weiteren Untersuchungen und der Auswertung von Spuren ergab sich nun ein dringender Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann. Die Kasseler Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen gelang der Polizei am Donnerstagabend schließlich die Festnahme des 29-Jährigen in Kassel. Er wurde daraufhin am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in U-Haft.

Der 29-Jährige ist dringend tatverdächtig, eine 73-Jährige an dem Samstagmorgen auf dem Friedhof überfallen und das Sexualdelikt begangen zu haben. Der Täter hatte sich der Seniorin von hinten angenähert, sie umklammert und verbal bedroht. Anschließend zog er die 73-jährige Frau in ein Gebüsch, wo er sie zu Boden warf, festhielt und es zu dem sexuellen Übergriff kam. Bevor der Täter flüchtete, entnahm er aus der Tasche des Opfers das Portemonnaie samt Inhalt. Der 29-Jährige ist ebenfalls verdächtig, knapp zwei Stunden zuvor eine 84-Jährige auf dem Friedhof beraubt zu haben. Der Täter hatte versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Als sie sich wehrte und die Tasche festhielt, wurde die Seniorin zu Boden geschubst. Während die 84-Jährige stürzte, gelang es dem Täter, ihr die Tasche zu entreißen.

Der 29-Jährige war bereits bei der Fahndung am Tattag ins Visier der Polizei geraten. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen erhärteten nun den Anfangsverdacht gegen den Mann.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561- 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell