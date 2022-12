Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Stallgebäude - Einbruch in Geschäft - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Stallgebäude

Wildeck. Eine Stallung für Tiere in der Straße "Almushof" in Obersuhl wurde in der Nacht zu Mittwoch (21.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten die Täter in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Friedewald. Am frühen Mittwochmorgen (21.12.), gegen 3 Uhr, brachen mehrere Unbekannte in einen Verkaufsraum in der Straße "Am Rötchen" ein. Nachdem die Täter einen Zaun überklettert hatten, schlugen sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten anschließend drei Fahrräder im Gesamtwert von circa 25.000 Euro aus dem Geschäft. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch (21.12.) an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße im Stadtteil Heenes. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

