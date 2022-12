Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VU B27 bei Petersberg Marbach - Abschlussmeldung

Fulda (ots)

Petersberg - Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hünfeld und ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Kalbach wurden bei einem Unfall am Donnerstag, (22.12.) leicht verletzt. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 05.55 Uhr in Petersberg-Marbach die B 27 aus Norden kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, die 23-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen in gleicher Richtung und wollte den Opel überholen. Als sich die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verjüngte, gelang es der Mercedes-Fahrerin nicht, den Überholvorgang vor der Sperrfläche abzuschließen. Sie überfuhr die Sperrfläche und gelangte in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 27-jährige VW-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit der Mercedes-Fahrerin allerdings nicht mehr vermeiden. Anschließend wurde der VW nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam im angrenzenden Graben zum Liegen. Die Mercedes-Fahrerin lenkte nach dem Zusammenstoß nach rechts, um auf den regulären Fahrstreifen zu gelangen und stieß hierbei mit dem Opel-Fahrer zusammen. Die beiden Leichtverletzten wurden in die Helios-Klinik Hünfeld und das Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.100 Euro.

(Berichterstattung: PSt. Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell