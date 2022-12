Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Am Mittwoch, 21.12.2022, gg. 16:26, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Feldatal mit seinem PKW Honda Civic die L 3073 aus Richtung Ulrichsteiner Kreuz kommend in Richtung Ulrichstein. Hinter ihm befand sich ein 51-jähriger aus Ulrichstein mit seinem PKW Touran. Unmittelbar, nach dem der Feldataler das Ortsschild von Ulrichstein passiert hatte, kam er in der Ohmstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Suzuki einer 23-jährigen aus Fernwald zusammen. Der Ulrichsteiner konnte seinen Touran nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen den PKW des Feldatalers. Bis auf den Ulrichsteiner wurden alle Beteiligten durch den Unfall leicht verletzt, unter anderem die beiden Mitfahrer des Feldataler, seine 12 und 33 Jahre alten Stiefsöhne sowie der Beifahrer der 23-jährigen Frau, ein 31-jähriger aus Stockhausen. Bis auf die junge Frau, die ins Klinikum nach Gießen verbracht wurde, kamen alle anderen ins nahe gelegene KKH Schotten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 22.400 EUR

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Lauterbach, Möller M.,POK

