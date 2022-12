Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.12.), zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, zerstörten Unbekannte eine Scheibe eines schwarzen Porsche Macan S und entwendeten aus dem Pkw eine Handtasche samt noch unbekanntem Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. An dem Auto, das zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße "Alter Kirchweg" abgestellt war, entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HH-MX 3303 eines schwarzen VW Golf stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend (15.12.) und Dienstagnachmittag (20.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz unterhalb einer Brücke in der Landecker Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (21.12.) hebelten Unbekannte an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

