Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Gartenhütten - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrüche in Gartenhütten

Alsfeld. Zwischen Sonntagvormittag (18.12.) und Dienstagvormittag (20.12.) versuchten Unbekannte in einer Kleingartensiedlung in der Straße "An den Hohlgärten" fünf Gartenlauben aufzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Hütten zu betreten. Es entstand allerdings Gesamtsachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kirtorf. Ein Vereinsheim in der Straße "Am Hohen Rain" wurde in der Zeit von Montag (12.12.) bis Montag (19.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke im Gesamtwert von rund 100 Euro stahlen. Es entstand zudem Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld. Unbekannte brachen am Dienstagabend (20.12.), zwischen 18.15 Uhr und 20 Uhr, zwei Holzschuppen eines Einfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße auf. Anschließend versuchten die Einbrecher ein Fenster des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Als die Hausbewohner vor Ort eintrafen, wurden die Täter vermutlich gestört und ließen von ihrem weiteren Tatvorhaben ab. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

