POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Pkw gestohlen - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Dr.-Raabe-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16.12.) und Montagmorgen (19.12.) in ein Firmengebäude ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen einen Laptop sowie Werkzeug noch unbekannten Werts und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (17.12.) und Montagmittag (19.12.) einen schwarzen VW Golf VI im Wert von circa 8.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Damian-Schmitt-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda. Ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde am Montag (19.12.), zwischen 19.20 Uhr und 22.45 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Laden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch etwa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

