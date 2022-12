Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Sonntag (18.12.), gegen 20.20 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Alheim die Brücke der Städtepartnerschaften und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Kasseler Straße - Innenstadt einbiegen. Aus noch unklarer Ursache kam das Fahrzeug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine dort befindliche Mauer und ein Geländer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.12.), in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr, parkte eine 37-jährige Frau aus Kirchheim ihren grauen VW Tiguan in der Scheidemannstraße Höhe der Hausnummer 20 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Tiguan vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken an der linken Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

