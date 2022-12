POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 74-jährigem Manfred H.

Mücke-Sellnrod (ots) - Aktuell (Montag, 00.15 Uhr) kommt es in der Ortslage von Sellnrod zum Vollbrand einer Scheune. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort, ebenso Beamte der Alsfelder Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte bislang erfolgreich verhindert, die in der Scheune gehaltenen Nutztiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache und der Schadenshöhe ...

