Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen - Reifen zerstochen - Scheunenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Katalysator gestohlen

Schotten. Unbekannte Täter bauten zwischen Samstagabend (10.12.) und Mittwochmorgen (14.12.) einen Katalysator im Wert von rund 300 Euro aus einem schwarzen VW Golf aus. Zudem entstand dabei Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Schotten. Die vier Reifen eines grauen Mercedes B200 zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (18.12.). Zur Tatzeit stand das Auto, an dessen Reifen hierdurch ein Gesamtsachschaden von circa 500 Euro entstand, in der Straße "Am Krämersrain". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Scheunenbrand

Mücke. Am Sonntag (18.12.) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Wohngebäudes mit angrenzender Scheune im Ortsteil Mücke-Sellnrod. Ein weiteres angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Konnte jedoch vorübergehend durch die Rauchentwicklung nicht bewohnt werden. Dort aufenthältige Personen hatten sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Gebäude begeben und blieben unverletzt. Auch die Tiere, welche sich zum Brandzeitpunkt in der Scheune befanden, konnten durch benachbarte Landwirte und Anwohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Nach ersten vorläufigen Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell