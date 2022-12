POL-PPKO: Linienbus begeht Unfallflucht

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 01.12.2022 gegen 19:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Rizzastraße in Koblenz. Der 83-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Neustadt und beabsichtigte nach rechts in die Rizzastraße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel für Fußgänger grün, sodass ein 48-jähriger Geschädigter sein Fahrrad bestieg und die Fahrbahn querte. Der ...

