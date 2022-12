POL-PPKO: ERSTMELDUNG zu einem Verkehrsunfall auf der B49 Koblenz/Fahrtrichtung Montabaur

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 30.11.2022 gegen 19:45 Uhr meldete sich ein 17-Jähriger bei der Polizei Koblenz und teilte mit, dass sein Handy soeben von einer Dame mitgenommen wurde. Die Dame hatte ihn vor einem Krankenhaus in der Südallee in Koblenz nach seinem Handy gefragt, da sie ein Taxi rufen wollte. Hilfsbereit überreichte der junge Mann der Dame sein Mobiltelefon. Einige Minuten später erschien der Freund der ...

