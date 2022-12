POL-PPKO: 31-Jähriger bedroht mehrere Personen mit Messer

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 29.11.2022 um 20:10 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in der Rübenacher Straße in Koblenz gemeldet. Drei der beteiligten Pkw befuhren hintereinander die Rübenacher Straße in Fahrtrichtung Trierer Straße. Da die dortige Ampel rot zeigte, bremste der Vorderste der drei Pkw-Fahrer ab. Der ...

mehr