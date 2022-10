POL-FL: Rantrum: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht.

Oldenswort (ots) - Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach zwei Einbrüchen in Oldenswort vom vergangenen Wochenende und sucht Zeugen. Die erste Tat hat sich am Samstag (01.10.22) zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Straße "Osterende" ereignet. Unbekannte Täter hebelten an Türen und Fenstern und beschädigten diese stark. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und ...

mehr