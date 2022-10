Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt - Verkehrsschilder gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Hattstedt, Kreis Nordfriesland (ots)

Im Zeitraum vom 30.09.22 bis 04.10.22, also am langen Wochenende, wurden in der Nordseestraße/ Westerweg in Hattstedt Verkehrsschilder entwendet. Es handelt sich um das Verkehrszeichen 214 (weißer Richtungspfeil auf blauem Grund, Fahrtrichtung geradeaus) mit den Zusatzschildern "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" und einem Zusatzschild für LKW.

Die Polizeistation in Hattstedt hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen, bei dem die Diebe die Stange, an der die Verkehrszeichen befestigt waren, aus dem Boden gerissen haben. Die Stange wurde auf Höhe "vom Schacht" in Hattstedt, Höhe Nordseestraße aufgefunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation unter der Rufnummer: 04864-2079950 oder per e-mail: Hattstedt.PSt@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

