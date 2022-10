Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht - Radfahrerin verletzt

Flensburg (ots)

Am Mittwoch (28.09.22) kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Engelsbyer Straße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrradfahrer. Eine 66-jährige Frau fuhr auf ihrem Rad auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Kurz davor wurde sie von einem Radfahrer überholt, der dicht an ihr vorbeifuhr und ihr den Weg abgeschnitten haben soll. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Der ca. 25 Jahre alte und dunkel gekleidete Radfahrer fuhr weiter.

Der Verkehrsermittlungsdienst bittet Zeugen und den unfallbeteiligten Radfahrer, sich zu melden (Tel.: 0461 - 484 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell