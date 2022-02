Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Brand in Schrebergarten

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Anwohner der Eugenie-Kaufmann-Straße gegen 00:30 Uhr einen Brand in der Nähe eines dort befindlichen Spielplatzes. Die Erstkräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim stellten vor Ort fest, dass eine Gartenhütte in einem Schrebergarten Feuer gefangen hatte. Die mehrere Meter hohen Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Die genaue Brandursache ist unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen seitens des Polizeirevier Mannheim-Oststadt ergaben keinerlei Hinweise auf das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Die entstandene Schadenshöhe wird auf schätzungsweise 10.000,- EUR beziffert. Es wurden keine Personen verletzt.

