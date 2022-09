Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 11.09.22 23:00 Uhr bis 12.09.22 06:30 Uhr kam es in der Eurener Straße auf dem dortigen ALDI-Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden Pkw BMW 1er. Hierbei wurden beide Hinterreifen zerstochen und die Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem/ der unbekannten Täter/- in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.

