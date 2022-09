POL-PDTR: Erheblicher Vandalismusschaden in Trier-Süd

Morbach, Bremerwiese (ots) - Am Donnerstag, den 15.09.2022, in dem Zeitraum von 19:30 Uhr bis 19:40 Uhr wurde ein Fahrrad, welches an dem Fahrradständer vor dem REWE-Markt in Morbach abgestellt wurde, von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich laut Angaben des Geschädigten um ein Mountainbike der Marke "Prince" in grau. Der Wert des entwendeten Fahrrades wird auf ca. 2.000 EUR ...

mehr