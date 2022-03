POL-LB: Hemmingen: Alkoholisierter Senior verwechselt Gas- und Bremspedal

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr soll ein 34-Jähriger ein zweijähriges Nachbarskind in der Welfenstraße in Renningen attackiert und vom Dreirad herunter getreten haben. Der 34-Jährige hielt wohl mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand im Bereich einer Wendeplatte an, wo der kleine Junge mit seinem Dreirad herumfuhr. Der Tatverdächtige stieg aus dem Fahrzeug aus, rannte auf den Jungen zu und stieß ...

mehr