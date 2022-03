Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 27-Jähriger bei Messerstecherei verletzt

Ein größeres Polizeiaufgebot hatte eine gefährliche Körperverletzung zur Folge, die am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in der Grabenstraße in Sindelfingen verübt wurde. Ein 27-Jähriger traf vor einem Geschäft in der Grabenstraße auf einen Mann, bei dem es sich wohl um einen Bekannten handelt. Zwischen diesem und dem 27-Jährigen entbrannte ein Streit. Vermutlich waren bereits andauernde Streitigkeiten zwischen dem Bruder des 27-Jährigen und dem Bekannten ursächlich. Die Situation eskalierte letztlich und der Tatverdächtige verletzte den 27-Jährigen mit einem Messer. Dieser setzte sich jedoch zur Wehr und konnte den Tatverdächtigen in die Flucht schlagen. Eine Zeugin alarmierte währenddessen die Polizei. Der leicht verletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige zunächst nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

