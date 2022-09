Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schild beschädigt und geflüchtet

Morbach (ots)

Im Zeitraum 15.09.22, 10.00 Uhr - 16.09.22, 11:30 Uhr, kam es in Morbach in der Straße "Im Schollenfeld" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer (möglicherweise LKW-Fahrer) beschädigte vermutlich beim Abbiegen nach rechts aus der Reitergasse ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Hinweisschild zu der dort stehenden Gedenkstatue "Am Gottesbildchen". Das Schild wurde umgebogen. Hinweise zu dem flüchtenden FZG-Führer bestehen bisher nicht. An dem Hinweisschild ist ein Schaden von etwa 400,- Euro entstanden. Die Polizei Morbach bittet im vorliegenden Fall um Hinweise aus der Bevölkerung.

