POL-EL: Neuenhaus - Opel beschädigt

Wilsum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Hauptstraße in Wilsum wurden zwei Personen verletzt. Ein 73-Jähriger war gegen 16.30 Uhr auf der Gölenkamper Straße in seinem Opel Combo in Richtung der Straße In die Stadt unterwegs. Als er die Hauptstraße überquerte, übersah er den Opel Corsa einer 54-Jährigen, die in Richtung Uelsen unterwegs war. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß wurden beide ...

mehr