POL-EL: Lingen - Radfahrer schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lingen. Eine 81-Jährige war mit Mercedes auf der Straße Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Süden unterwegs. An einer dortigen Kreuzung übersah sie vermutlich das Rotlicht der Ampel, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Radfahrer kam, der die Kreuzung von der Straße Am Gasthausdamm in Richtung Innenstadt überquerte. Der Junge wurde dabei schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

