POL-PDTR: Sachbeschädigung Pfanzgarten Hermeskeil

Morbach (ots) - Im Zeitraum 15.09.22, 10.00 Uhr - 16.09.22, 11:30 Uhr, kam es in Morbach in der Straße "Im Schollenfeld" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer (möglicherweise LKW-Fahrer) beschädigte vermutlich beim Abbiegen nach rechts aus der Reitergasse ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Hinweisschild zu der dort stehenden Gedenkstatue "Am Gottesbildchen". Das Schild wurde ...

mehr