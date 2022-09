Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Diebstahl aus Neubauten einer Wohnanlage in der Fischerstraße, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Tönning (ots)

Donnerstagmittag (22.09.22), in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurden aus Neubauten der alten Fischfabrik in der Fischerstraße u.a. hochwertige, bereits eingebaute Badzimmer-Armaturen fachmännisch abmontiert und entwendet. Die Polizeistation in Tönning hat die Ermittlungen dieses Diebstahls übernommen.

Der oder die Diebe nutzten die Mittagspause der Handwerker und entwendeten u.a. drei hochwertige Duschsysteme und zwei Waschtisch Armaturen der Marke Grohe. Diese waren bereits in den neuen Bädern der Neubauten montiert worden. Außerdem wurde eine Duschrinne, ein Strom-Cube, ein Werkzeugkoffer sowie eine hochwertige Pendelsäge von Makita entwendet. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf knapp 2000 Euro. Wem sind am letzten Donnerstag Personen oder Fahrzeuge in der Fischerstraße aufgefallen, die mit diesen Diebstählen in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04861-6170660 bei den Ermittlern zu melden.

