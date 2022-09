Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeugen nach Diebstahl eines Portemonnaies gesucht

Bredstedt (ots)

Montagnachmittag (26.09.22) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Portemonnaies aus einer Handtasche in der Eisenbahnstraße in Bredstedt. Die Geschädigte holte sich bei einem Imbiss in der Osterstraße etwas zu essen und ging über einen Verbindungsweg zum Parkplatz von Markant. Sie bemerkte, wie sich jemand an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte waren drei Männer hinter ihr, die sich zügig trennten und in verschiedene Richtungen weggingen. Die Frau bemerkte das Fehlen ihres Portemonnaies und beschreibt die Männer wie folgt:

Sie waren alle schlank, trugen dunkle Kleidung und einen Drei-Tage-Bart. Zwei von ihnen hatten eine Kapuze über dem Kopf und trugen Rucksäcke. Das Portemonnaie wurde kurz nach der Tat ohne Bargeld in Tatortnähe wieder aufgefunden.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bredstedt in Verbindung zu setzen (Tel.: 04671/4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell