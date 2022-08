Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (59) nach Sturz im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am Samstag, 6. August um 16.25 Uhr, stürzte eine 59-jährige Frau aus Dortmund mit ihrem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg im Bereich der Straße "Sonnige Höhe 19" in Richtung Langendreer und verletzte sich schwer. Nach aktuellem Kenntnisstand kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall, als sie aufgrund von Straßenunebenheiten die Kontrolle über ihr Rad verlor. Ihr vorausfahrender Partner hatte einen Knall sowie einen Schrei gehört und sah seine Frau blutend auf dem Boden liegen. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

