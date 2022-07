Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Zeugen nach Verkehrsunfall in Eutin gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag (18.07.2022) ereignete sich in Eutin an der Einmündung Quisdorfer Straße/Plöner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Opel Zafira offenbar zunächst das Fahrrad eines Mädchens berührte und anschließend eine Litfaßsäule umgefahren hatte. Weil die Angaben der Beteiligten nicht schlüssig zum Schadenbild sind, sucht die Polizei in Eutin nach weiteren Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr des Montagnachmittags befuhr nach eigenen Angaben ein Senior aus Hamburg die Quisdorfer Straße in Eutin in Richtung der Plöner Straße. Im oder nach dem Einmündungsbereich kam es zur Berührung eines Fahrrades, auf dem ein 10-jähriges Mädchen saß. Dabei soll die junge Radfahrerin sich gerade noch auf dem Geh-/und Radweg befunden haben. In der Folge fuhr der Rentner mit seinem Opel gegen eine Litfaßsäule, die daraufhin umstürzte. Zum Stehen kam der PKW an einem angrenzenden Grundstück.

Beide Unfallbeteiligten wurden zur Begutachtung ihrer leichten Verletzungen in ein Eutiner Krankenhaus gebracht, das sie aber nach kurzer Zeit wieder verlassen konnten. Das Auto des Hamburgers musste abgeschleppt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden. Weil ersten Meldungen zufolge der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein sollte, waren auch die freiwilligen Feuerwehren Eutin und Eutin-Neudorf eingesetzt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die umgefallene Litfaßsäule.

Eine wichtige Zeugin könnte eine Radfahrerin sein, die den Unfall beobachtet haben dürfte. Sie befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort. Sie und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallablauf machen und somit zur Aufklärung der Umstände beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 oder per Email über eutin.pr@polizei.landsh.de zu melden.

