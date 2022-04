POL-DEL: LK Wesermarsch: Alkoholisierter Rollerfahrer in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Im Berufsverkehr kam es am Donnerstag, 07. April 2022, gegen 07:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Deichhorst. Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster mit einem Kleintransporter die Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. An der Anschlussstelle Deichhorst wollte er mit seinem Transporter nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Dabei ...

