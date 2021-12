Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder aus Lagerhalle entwendet (Apolda, Lessingstraße - 12.12. bis 17.12.21)

Apolda, Lessingstraße (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 12.12.21, 12:00 Uhr bis Freitag, den 17.12.21, 18:00 Uhr brachen unbekannten Täter die Tür einer Lagerhalle in der Lessingstraße in Apolda auf und entwendeten in der Folge ein gut erhaltenes schwarzes Damenrad sowie ein verrostetes Herrenrad.

