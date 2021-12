Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall Pkw/Reh (Oberndorf/Kapellendorf - 17.12.21, 18:20 Uhr)

Oberndorf/Kapellendorf (ots)

Am Freitag gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Pkw, der von Kapellendorf in Richtung Oberndorf unterwegs war. Die eingesetzten Beamten machten von der Schusswaffe Gebrauch, um das schwer verletzte Tier zu erlösen. Am Pkw entstand Frontschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell