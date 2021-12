Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausfahrt mit LADA durch Polizei beendet

Weimar (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, wurde ein in die Jahre gekommener LADA in der Belvederer Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus waren die angebrachten Kennzeichen zwar vor einigen Jahren auf das Fahrzeug ausgegeben, zwischenzeitlich wurde der Pkw jedoch entstempelt, da keine Pflichtversicherung bestand. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort wurde abschließend ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt, dieser beschlagnahmt und ein separater Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

