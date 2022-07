Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt-Pelzerhaken

Mit RC-Car E-Biker zu Fall gebracht und schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Montag (18.07.2022) kam in Pelzerhaken der Fahrer eines E-Bikes zu Fall, nachdem er von einem fern gelenkten Fahrzeug (RC-Car) überholt wurde und ins "Schlingern" geriet. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 77-jähriger Neustädter mit seinem E-Bike in Pelzerhaken die Wiesenstraße von der Promenade aus kommend in Richtung Ortskern. Zeitgleich lenkte ein 44-jähriger Mann aus Karlsruhe sein RC-Car in dieselbe Richtung. Das kleine Fahrzeug überholte den Rentner und kam diesem in die Quere. Hierdurch geriet der betagte Mann aus dem Gleichgewicht und kam zu Fall.

Trotz Sturzhelmes erlitt der Neustädter mehrere, zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 44-jährigen Karlsruher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Grundsätzlich aber durften bei an dieser Stelle den Straßenteil nutzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell