FW Stuttgart: Kinderfinger in Splintloch eingeklemmt

Stuttgart (ots) - - Dachstuhlbrand in Stuttgart Obertürkheim - Ein verletzter Bewohner, zwei leichtverletzte Feuerwehrangehörige - Aktuell laufen umfangreiche Löschmaßnahmen - Drohnengruppe der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz Am frühen Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr Stuttgart zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Augsburger Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ...

mehr