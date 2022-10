Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Samstag, 01.10.2022: Abschlussmeldung zum Dachstuhlbrand mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

- Dachstuhlbrand in Stuttgart Obertürkheim

- Drei verletzte Personen

- Drohnengruppe der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz

Am frühen Samstagmorgen alarmierten gegen 05:30 Uhr Anwohner die Feuerwehr Stuttgart zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Augsburger Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern der Dachgeschosswohnung.

Durch eine massive Brandbekämpfung mit fünf Löschrohren konnte eine weitere Brandausbreitung gestoppt werden. Drei Atemschutztrupps setzen drei Löschrohre im Innenangriff ein. Zwei Drehleitern unterstützten die Löschmaßnahmen mit zwei Wenderohren.

Glücklicherweise konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrfamilienhaus noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Bewohner wurde mit einer Brandverletzung zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Zwei Feuerwehrangehörige verletzten sich bei den Löschmaßnahmen leicht.

Katzen und Hochzeitsanzug in Sicherheit gebracht

Aufgrund von einsetzendem Regen und kalten Außentemperaturen konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Großraumrettungswagen der Feuerwehr aufwärmen. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. In Begleitung der Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner persönliche Gegenstände aus ihren Wohnungen holen, bevor sie von der Hausverwaltung in einem Hotel untergebracht wurden. Zwei Katzen konnten unverletzt an die Bewohner übergeben werden.

Ein ganz besonderes Anliegen hatte ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses. Der künftige Bräutigam teilte dem Einsatzleiter mit, dass er am nächsten Tag heiraten wird und sein Hochzeitsanzug noch im Gebäude ist. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnten alle notwendigen Gegenstände, unter anderem auch der Hochzeitsanzug, aus dem Gebäude geholt werden. Somit steht der Vermählung nichts mehr im Weg und die Feuerwehr Stuttgart wünscht trotz der dramatischen Ereignisse ein schönes Hochzeitsfest.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen flammte der Brand immer wieder auf. Zur Lokalisierung weiterer Glutnester im Dachbereich kam eine Drohne der Feuerwehr Stuttgart zum Einsatz. Durch die Auswertung der Luftbilder konnten die Löschmaßnahmen gezielt durchgeführt werden.

Gegen 14:30 Uhr waren die letzten Nachlöscharbeiten beendet. Im weiteren Verlauf des Abends findet eine erneute Nachschau der Brandstelle durch Polizei und Feuerwehr statt.

Während der Löscharbeiten besetzten weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart die Feuerwachen 1 (Süd) und 3 (Bad Cannstatt). Durch dienstfreie Beamte konnten zudem weitere Führungsdienste in Dienst genommen werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschfahrzeug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen-Transport

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst, Pressesprecher

Feuerwache 4: Löschfahrzeug, Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik, Abrollbehälter Atemschutz

Feuer- und Rettungswache 5: Löschfahrzeug, Großraumrettungswagen, Wechselladerfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Obertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge

Abteilung Untertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge, ein Mannschaftstransportfahrzeug

Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportwagen

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Hedelfingen: Gerätwagen Messtechnik

Abteilung Logistik: Gerätewagen-Transport

Wachbesetzung

Feuerwache 1: Abteilungen Sillenbuch, Hofen, Vaihingen

Feuerwache 3: Abteilungen Münster, Wangen, Weilimdorf

Rettungsdienst

Drei Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell