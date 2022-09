FW Stuttgart: Einladung zur Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichens

Stuttgart (ots) - - Grillfeuer in einer Wohnung führt zu gefährlichen CO-Werten - Drei Personen an den Rettungsdienst übergeben - Atemschutztrupps bringen den Grill ins Freie - Feuerwehr führt Messungen durch und belüftet das Gebäude Am Samstagabend alarmierten Anwohner um kurz vor 20 Uhr die Feuerwehr, da ihr Kohlenmonxidmelder in der Gablenberger Hauptstraße ...

