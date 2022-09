Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dienstag, 27.09.2022: Brand in einer Schreinerei. Durch aufmerksame Anwohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden.

Stuttgart (ots)

- Mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung - Keine Personen betroffen

Anwohner wurden gegen 1:55 Uhr durch laute Geräusche geweckt und bemerkten Flammen und Rauch im Bereich einer Schreinerei. Sie informierten daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte acht Minuten später eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern und Hallentoren, dichter Rauch hatte sich auch in die Nachbargebäude ausgebreitet. Durch einen massiven Löschangriff mit mehreren Löschrohren von außen und unter Atemschutz im Innenangriff, konnte der Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Um Zugang zum Brandherd zu erhalten, musste ein Tor mit einem Trennschleifer geöffnet werden. Das Feuer hatte die Elektroverteilung im Gebäude stark beschädigt, so dass es immer wieder zu Kurzschlüssen kam. Das Gebäude wurde daher durch den Energieversorger stromlos geschaltet. In der Halle befanden sich diverse Gasflaschen, von denen mehrere durch den Brand beschädigt wurden. Sie wurden von der Feuerwehr gekühlt, aus dem Gebäude gebracht und kontrolliert entleert. Um 2:38 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht, die Nachlöscharbeiten und das Ablöschen von Glutnestern dauerten aber noch bis 04:45 Uhr an. Danach verblieb eine Brandwache vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

Einsatzkräfte Feuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, GW- Atemschutz/Meßtechnik Abteilung Stammheim: MTW, HLF 10, GTLF Abteilung Degerloch-Hoffeld: ELW-1 Führungsgruppe Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Meßtechnik Insgesamt 57 Einsatzkräfte

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen Insgesamt 5 EInsatzkräfte

