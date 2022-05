POL-HF: Geldautomatensprengung in Bruchmühlen- Hoher Gebäudeschaden

Herford (ots) - (sls) Am Mittwochmorgen (11.5.) gegen 08.00 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter der Recyclingbörse an der Kiebitzstraße in Herford auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Einbruch mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gebäude am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr verlassen und alle Zugänge ordnungsgemäß gesichert. Im Zeitraum bis ...

