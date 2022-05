Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Recyclingbörse- Büroräume durchwühlt

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (11.5.) gegen 08.00 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter der Recyclingbörse an der Kiebitzstraße in Herford auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Einbruch mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gebäude am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr verlassen und alle Zugänge ordnungsgemäß gesichert. Im Zeitraum bis Mittwochmorgen drangen die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in die Büroräume ein. In den Räumen wurde eine Glastür erheblich beschädigt, um augenscheinlich in weiteres Büros zu gelangen. Es wurden diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei müssen noch ergeben, welches Diebesgut die Täter mitnahmen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

