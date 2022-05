Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schankwirtschaft - Täter kann durch Personal festgehalten werden

Herford (ots)

(um) Am gestrigen Morgen, gegen 07:45 Uhr, als die Schankwirtschaft an der Hansastraße öffnen wollte, bemerkten Angestellte eine unbekannte Person am Thekenbereich. Der 42-Jährige Mann hatte sich unerlaubt auf das Gelände begeben. Vielmehr hat er den dortigen Zaun aufgeschnitten und ist in das Gelände eingestiegen. Die schnell hinzugerufene Polizei, die nur einen kurzen Weg hatte, klärte vor Ort den Sachverhalt und nahm den Mann aus Herford kurzerhand fest. Dies dauerte allerdings nicht lange an, da der Sachverhalt schnell geklärt war. Im Rahmen der Durchsuchung des nun dringend Tatverdächtigen fanden die Beamten Zigaretten und Feuerzeuge aus dem Thekenbereich. Nach einer ersten Befragung nach der Belehrung hatte der Mann keine plausible Erklärung für seinen Aufenthalt in dem Bereich. Er konnte daher vor Ort entlassen werden. Die Ermittlungen in diesem Fall u.a. wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und schweren Diebstahls dauern allerdings an. Es gilt für die Kriminalbeamten zu prüfen, inwiefern Videoüberwachungsmaterial weitere Erkenntnisse über diesen Vorfall geben. Zeugen werden zudem gebeten, Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich des Parks an der Hansastraße und Werrestraße zu machen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

