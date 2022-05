Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen LKW an - Zeugen gesucht

Vlotho (ots)

(jd) Einem 24-jährigen Mann aus Bünde fielen am Montag (9.5.), gegen 8.00 Uhr mehrere Beschädigungen an seinem LKW auf. Diesen hatte er am Donnerstag Abend auf einem Grundstück an der Glimkestraße abgestellt. Unter anderem waren der Sperrriegel zur Ladefläche und das Schloss der Beifahrertür beschädigt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs haben der oder die unbekannten Täter unter anderem fünf Benzinkanister, ein Stromaggregat sowie diverse Werkzeuge, die alleine einen Wert von mindestens 40.000 Euro haben, entwendet. Zudem stellte der Bünder fest, dass der oder die unbekannten Täter auch den Tank des LKW angegangen sind und mindestens 500 Liter Kraftstoff abgepumpt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

