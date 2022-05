Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Audi prallt gegen Ampelmast

Bild-Infos

Download

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Montag (9.5.) ereignete sich auf der der Herforder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann aus Herford schwer verletzt wurde. Der 34-jährige fuhr mit seinem Audi in Richtung Schweicheln. Kurz vor der Einmündung der Löhner Straße zeigte die dortige Ampel Rotlicht, sodass der Mann sein Auto abrupt abbremste. Dabei verlor er die Kontrolle über den Audi, dessen Heck ausbrach. Mit der linken Fahrzeugseite prallte der Audi dann gegen den Ampelmast und von dort in einen Holzzaun. Mittels eines Rettungswagens wurde der Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Herforder Straße in Fahrtrichtung Schweicheln gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 60.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell