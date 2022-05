Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Minigolfanlage - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montag (9.5.) stellte ein 31-jähriger Lübbecker um 20.30 Uhr fest, dass Unbekannte eine Hütte an der Straße Am Hallenbad angegangen haben. Der oder die unbekannten Täter versuchten gewaltsam die Fenster der Hütte, die zu einer Minigolfanlage gehört, zu öffnen. Aus bisher nicht geklärten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, ohne in das Gebäude gelangt zu sein, und flüchteten in unbekannte Richtung. Weitere Gegenstände auf der Minigolfanlage wurden nach ersten Ermittlungen nicht beschädigt oder entwendet. Der Sachschaden an der Hütte liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18.00 und 20.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

