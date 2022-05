Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Radfahrern- Beteiligter fährt weiter

Löhne (ots)

(sls) Auf der Bünder Straße in Löhne mussten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (11.5.) einen Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern aufnehmen. Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich beide Radfahrer hintereinander mit ihren Pedelecs auf dem Radweg rechtszeitig der Bünder Straße in Richtung Bahnhof. Der 43-jährige Radfahrer aus Löhne beabsichtigte kurz nach der Straßeneinmündung der Schützenstraße den vor ihm fahrenden Radfahrer aus Porta Westfalica rechtseitig zu überholen. Beim Überholvorgang kam es dann zu einer Berührung beider Räder, so dass beide Fahrer stürzten. Der 68-Jährige Radfahrer aus Porta Westfalica setzte sich anschließend jedoch direkt wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich, ohne eine gemeinsame Schadensregulierung und Personalienaustausch zu veranlassen. Der 43-Jährige konnte dem weiterfahrenden Radfahrer noch folgen und ihn bis zum Eintreffen von Polizeibeamten im Bereich Am Bahndamm aufhalten. Beide Fahrräder wurden durch den Unfall beschädigt und der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen am rechten Bein.

